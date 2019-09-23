Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне Камышинский в Волгоградской области.

В ходе учения подразделения ВДВ выполнят форсирование водной преграды с использованием боевой машины десанта БМД-2, а инженеры ЮВО организуют переправу танкового батальона и самоходно-артиллерийских установок 2С9 «Нона» через реку в условиях огневого воздействия условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Всего в тактическом учении примет участие более двух тысяч военнослужащих десантно-штурмового соединения и инженерных подразделений ЮВО, задействуют порядка 400 единиц военной и специальной техники, более 30 самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России.