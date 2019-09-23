ЮВО: Инженеры на учениях переправят через реку танковый батальон
|15:30 02.10.2019
|Россия
Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне Камышинский в Волгоградской области.
В ходе учения подразделения ВДВ выполнят форсирование водной преграды с использованием боевой машины десанта БМД-2, а инженеры ЮВО организуют переправу танкового батальона и самоходно-артиллерийских установок 2С9 «Нона» через реку в условиях огневого воздействия условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
Всего в тактическом учении примет участие более двух тысяч военнослужащих десантно-штурмового соединения и инженерных подразделений ЮВО, задействуют порядка 400 единиц военной и специальной техники, более 30 самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России.
Ще на цю тему:
ЮВО: На Каспийской флотилии началось учение сил материально-технического обеспечения
ЮВО: Спецназ России и Пакистан прибылаа проводит совместые учения в Краснодарском крае
Экипаж БДК «Цезарь Куников» Черноморского флота отработал погрузку боевой техники и десанта
ЮВО: Морпехи Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом
Ракетные корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с расчетами загоризонтной РЛС «Подсолнух»
В оккупированном Крыму завершилось бригадное тактическое учение морских пехотинцев ЧФ