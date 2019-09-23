Оккупанты сообщают об учениях по ликвидации аварии на красноперекопском заводе «Бром»
|15:00 02.10.2019
|Крым
Крымские спасатели в рамках Всероссийской штабной тренировки провели на красноперекопском заводе «Бром» учения по ликвидации техногенной аварии.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.
«Прошла ликвидация последствий условной аварии на предприятии «Бром» городского округа Красноперекопск, где возникла угроза разгерметизации технологического оборудования и возможного разлива жидкого хлора. Дополнительно, по легенде учений, было известно, что в зону химического заражения площадью 558,384 квадратных километров с глубиной распространения облака опасных химических веществ на 13,34 км попадает пять населенных пунктов – Новопавловка, Привольное, Долинка, Новониколаевка, Братское с населением 3,3 тыс человек. Существует угроза нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения», – говорится в сообщении.
Спасатели в ходе учений провели оповещение о происшествии, провели сбор информации и координировали действия всех участников тренировки. Также были развернуты подвижные пункты питания, санитарно-обмывочные пункты, станции специальной обработки одежды и обеззараживания техники, сборные эвакуационные пункты и пункты раздачи средств индивидуальной защиты.
Для ликвидации условной аварии и оказания помощи пострадавшим были привлечены сотрудники главного управления МЧС и спасатели территориальной подсистемы РСЧС в количестве 162 человек и 42 единицы техники. Работы по ликвидации условной аварии выполнены в полном объеме.
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