Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів.

Про це повідомили відразу три джерела агентства Bloomberg, пише ZN,UA.

Мова йде про поставки Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, крім основної військової допомоги в розмірі 250 млн доларів, схваленої Конгресом раніше.

Один із співрозмовників агентства повідомив, що офіційну заяву про додатковий продаж зброї слід очікувати пізніше у вівторок.

Нагадаємо, 11 вересня Вашингтон погодив і схвалив виділення Україні 250 млн доларів військової допомоги.

Раніше Палата представників Конгресу США затвердила законопроекти про виділення бюджету американським державним структурам, у яких, серед іншого, передбачається виділення в цілому до $ 700 млн допомоги для Українив 2020 фінансовому році.

З початку російської агресії в Донбасі Збройні сили України отримали від Сполучених Штатів Америки майже десять тисяч одиниць військової техніки, а американські військові інструктори навчають українських військовослужбовців.