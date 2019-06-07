У Росії співробітник державного інформаційного агентства «РИА Новости» Святослав Павлов звернувся до Слідчого комітету з проханням порушити кримінальну справу після побиття на тренінгу для журналістів, які працюють в зоні військових конфліктів.

Про це він розповів виданню «Відкриті медіа» і написав у фейсбуці, обмеживши згодом доступ до тексту, пише Радіо Свобода.

Курси для співробітників російських ЗМІ «Бастіон» проводяться в окупованому Криму Спілкою журналістів Москви за участю Міноборони Росії і Національного антитерористичного комітету. За словами Павлова, журналісти на тренінгу піддаються систематичним знущанням.

Павлов був відправлений на курси роботодавцем у середині вересня. Без участі в підготовці до висвітлення подій у гарячих точках «РИА Новости» не відправляють співробітників у зони бойових дій. Курси проводилися на території військової частини, де базується 810-та гвардійська бригада морської піхоти Чорноморського флоту. Перші два дні були присвячені лекціям, де журналістам розповідали про відсутність у них прав у зоні військових дій. При цьому до працівників ЗМІ ставилися як до солдатів строкової служби, розповідає Павлов, на них постійно кричали і піддавали фізичному насильству.

На третій день занять організатори курсів імітували обстріл колони з журналістами. Після цього їх змусили на колінах підніматися на гору, стріляючи над головами.

На наступний день, 19 вересня, під час лекції про захоплення заручників співробітники курсів провели навчальне захоплення слухачів. За словами Павлова, спочатку йому вдалося втекти, але його зловили через 50 метрів і відтягли назад у зал. Після цього журналістам надягли на голову полотняні мішки і зв’язали руки. Все це супроводжувалося побиттями, образами і стріляниною над головою, стверджує Павлов.

Захоплених співробітників ЗМІ повантажили в автобуси і відвезли на полігон. Там їх змушували повзати на колінах по гострому камінню і колючках з мішками на головах. З самого Павлова зняли мішок, лише коли він почав задихатися і непритомніти, розповідає він. При цьому учасників заходу полили баранячою кров’ю.

За словами Павлова, одній із журналісток військові порвали вухо, висмикуючи з нього сережку. Інша учасниця тренінгу була госпіталізована в лікарню з істеричним припадком. Сам він зазнав розсічення і численних забиттів. Один з викладачів курсу, військовий психолог полковник Олексій Захаров заявив журналістам, що організатори жорстоко їх принизили, але цей досвід знадобиться їм для роботи в зоні бойових дій.

У Москві Павлов звернувся до лікарів, які зафіксували у нього забиття грудної клітки, рук, ніг і обличчя, м’яких тканин голови і струс мозку. На роботі йому сказали, що травми під час тренінгу можна порівняти з отриманими під час спортивних навантажень, і пообіцяли оплатити лікування. Інформаційне агентство «РИА Новости» і організатори курсів розповідь журналіста не коментували.