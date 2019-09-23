В оккупированной Алупке закрывается магазин «Книги», на очереди киоск «Союзпечать» / Фото
|14:00 02.10.2019
|Алупка
В Алупке закрывается магазин «Книги». На соответствующем фото видно, как сотрудники собирают книги, книжные полки пусты, все книги в коробках, помещение скоро будет освобождено.
Как отметил один интернет пользователь: «Теперь будет пивнуха», пишет Черноморская безопасность.
«До свидания, наш всеми любимый магазин «Книги»! Алупка. В ближайшее время мы ещё скажем, «До свидания,киоск «Союзпечать»! Зачем в Алупке эти магазины? Библиотека в Алупке не имеет помещения. Т.е. ее нет.
Теперь закроют магазин «Книги» и киоск «Союзпечать», - написала блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
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