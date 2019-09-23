В Алупке закрывается магазин «Книги». На соответствующем фото видно, как сотрудники собирают книги, книжные полки пусты, все книги в коробках, помещение скоро будет освобождено.

Как отметил один интернет пользователь: «Теперь будет пивнуха», пишет Черноморская безопасность.

«До свидания, наш всеми любимый магазин «Книги»! Алупка. В ближайшее время мы ещё скажем, «До свидания,киоск «Союзпечать»! Зачем в Алупке эти магазины? Библиотека в Алупке не имеет помещения. Т.е. ее нет.

Теперь закроют магазин «Книги» и киоск «Союзпечать», - написала блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.