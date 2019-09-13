Трасса смерти: Три человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Крыму
|13:40 02.10.2019
|Крым
Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей унесла жизни трех человек во вторник в Крыму, еще пять пострадали.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД по оккупированному Крыму.
"1 октября, около 8:40 мск, на автодороге "Таврида" в районе Приморского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Лада Приора" и KIA Optima, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, водитель "Лады", двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, произошло лобовое столкновение с KIA.
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
По данным очевидцев, иномарка зарегистрирована в Армении.
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