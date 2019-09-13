Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей унесла жизни трех человек во вторник в Крыму, еще пять пострадали.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД по оккупированному Крыму.

"1 октября, около 8:40 мск, на автодороге "Таврида" в районе Приморского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Лада Приора" и KIA Optima, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, водитель "Лады", двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, произошло лобовое столкновение с KIA.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

По данным очевидцев, иномарка зарегистрирована в Армении.