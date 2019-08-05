Отсутствие международных платежных систем в оккупированном Крыму позволяет "жиреть"подсанкционному банку

13:20 02.10.2019   Крым

Жители и гости оккупированного Россией Крыма в  курортный сезон 2019 года установили новый рекорд по безналичным платежам. 

Как говорится в статистических данных подсанкцилнного РНКБ, объем по безналичным расчетам в сети терминалов банка с июня по август 2019 года составил 25,5 млрд, а общее количество платежей – 32,6 млн штук, пишет Крыминформ.

«В среднем на сегодняшний день в сети терминалов банка проходит около 280 платежей в минуту. При этом наиболее популярными по безналичным расчетам летом 2019 года традиционно остаются продуктовые магазины (объем платежей – 9,2 млрд руб в летние месяцы), АЗС (2,4 млрд руб), отели (2,1 млрд руб) и рестораны (2,6 млрд руб) полуострова», – сообщили в банке.

По сравнению с летом 2018 года показатель по количеству транзакций увеличился вдвое, а показатель по объему платежей – в 1,6 раза. 53% безналичных платежей от общего количества транзакций за этот период – это платежи по картам других российских банков (кроме РНКБ).

Сообщается, что летом 2019 года РНКБ запустил бонусную программу для туристов «ТУР бонус», которая позволяла экономить средства при расчете картой в терминалах банка. С 1 июля около 200 тысяч туристов зарегистрировались для участия в программе, бонусы им начисляли более 200 крымских торговых точек – партнёров программы «ТУР бонус».

«В прошлом году были открыты крупнейшие инфраструктурные проекты в регионе – Крымский мост и новый терминал аэропорта «Симферополь», и, разумеется, это повлияло на увеличение притока туристов в Крым. Мы делаем все возможное для того, чтобы гостям и жителям полуострова было комфортно рассчитываться картами: сейчас сеть платежных терминалов банка насчитывает более 21 тысячи устройств, из них более 6 тысяч установлено за последний год, – сообщил вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Интересно, что более половины безналичных расчетов этим летом проходили по бесконтактным картам – большинство наших терминалов поддерживает бесконтактный способ оплаты, позволяющий совершать покупки в одно касание. Сервис бесконтактных платежей Мir Pay также становится все более популярным в Крыму – клиенты расплачиваются, просто прикладывая смартфон к терминалу».

Для всех держателей карт РНКБ в оккупированном Крыму работает программа лояльности «Ваш бонус», позволяющая экономить деньги, получать бонусы за расчеты в предприятиях-партнерах программы и рассчитываться ими за другие покупки. За время работы программы владельцам карт банка начислено более 128 млн бонусов.

РНКБ – системообразующий банк оккупированного Крыма со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 2,1 миллиона физических лиц и около 65 тысяч корпоративных клиентов. Находится в санкционном списке.



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