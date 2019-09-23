С начала 2019 года аннексированный Россией полуостров посетило около миллиона туристов с Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского "парламента" по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

"Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины", — сказал Черняк.

Кроме того, по его словам, крымские курорты востребованы у украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.

"Крымские курорты остаются традиционным местом массового отдыха украинских туристов, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха", — подчеркнул Черняк.