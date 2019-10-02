В Киевской области прошли масштабные учения подразделений МВД, за которыми наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает Апостроф.

Во время учений на полигоне Нацгвардии недалеко от столицы несколько сотен единиц личного состава отрабатывали действия по спасению людей в случае техногенной катастрофы, а также провели условное обезвреживание особо опасных преступников.

Сценарий предполагал ликвидацию последствий взрыва на промышленном предприятии, которому сопутствовали такие чрезвычайные происшествия как угроза лесного пожара, авария цистерны с аммиаком и обнаруженные неразорвавшиеся авиабомбы.

Специалисты ДСНС провели наземную и воздушную разведки, парашютисты-спасатели десантировались, чтобы окончательно определить масштабы катастрофы и скорректировать действия других подразделений. После прибытия основных сил спасателей и кинологов были ликвидированы последствия взрыва, под завалами найдены условные пострадавшие, которых после оказания домедицинской помощи срочно эвакуировали.

Во время учений активно применялась авиация. С ее помощью занимались тушением условного пожара и эвакуировали "тяжелых" пострадавших. Всего было осуществлено три сбросы воды самолетами АН - 32П и вертолетом Ми-8МТ. Для наблюдения использовался французский вертолет Н-225.

Группа специального назначения НГУ "Омега" должна была найти и обезвредить диверсионно-разведывательную группу незаконных вооруженных формирований. Для этого две группы спецназа десантировались парашютами и тросами в зону проведения операции. "Раненых" во время столкновения с условным противником гвардейцев вывезли из зоны поражения с помощью бронеавтомобиля, в котором находился медик. Обучение НГУ прошли с применением стрелкового оружия и гранатометов.

Среди современного оборудования - передвижные пункты автоматизированного пограничного контроля. Как пояснил один из пограничников, они предназначены для фиксации биометрических данных, проверки документов, регистрации лиц, обнаружения взрывчатых и наркотических веществ.