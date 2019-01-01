Прем'єру Румунії загрожує відставка

11:30 02.10.2019   Румыния

Депутати парламенту Румунії від опозиційних партій зареєстрували законопроєкт про вотум недовіри уряду під керівництвом Віорики Денчіле.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Національні інтереси Румунії вимагають, щоб цей уряд був відправлений у відставку. Правління соціал-демократів породило в суспільстві відсутність довіри до державних інституцій, тому настав час, щоб інтереси держави були поставлені вище партійних амбіцій", - заявила один з авторів законопроєкту, депутат від Націонал-ліберальної партії Ралука Цуркан.

Аналогічну думку висловили і депутати від Союзу за порятунок Румунії.

Сама Віоріка Денчіле заявила, у зв'язку з цим, що їй не страшний вотум недовіри, оскільки «він не пройде». Під законопроєктом про вотум недовіри підписалися 237 депутати (при необхідному мінімумі у 234). Очікується, що він буде розглянутий найближчими днями на одному зі спільних засідань обох палат парламенту - Сенату і Камери депутатів.

Згідно із законодавством, для відставки уряду необхідні голоси як мінімум 234 депутатів парламенту.



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