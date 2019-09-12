На туристическом форуме "Открытый Крым" в Симферополе обсудят меры господдержки

17:45 02.10.2019   Крым

С 29 по 30 октября в оккупированном Россией Симферополе состоится девятый туристический форум "Открытый Крым", в котором примут участие более пяти тысяч лидеров туротрасли Крыма и других регионов России. 

Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов оккупированного Крыма, пишет РИА Новости

На форуме будут подведены итоги высокого курортного сезона на Юге России и оправлена стратегия на 2020 год. 

В первый день мероприятия профессионалы обсудят стратегии развития внутреннего туризма, меры государственной поддержки отрасли, внедрение передовых сервисов. Также будет поднята проблема легализации малых мест размещения. 

Второй день посвятят образовательным мероприятиям. Кроме того, на в рамках форума состоится межрегиональная туристическая выставка, на площадке которой будут представлены все сегменты индустрии гостеприимства. 

Форум проходит при поддержке Федерального агентства по туризму и является единственным комплексным профессиональным событием в сфере туризма в оккупированном  Крыму, собирая на своей площадке  более 5000 лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России. 

Форум проводится Министерством курортов и туризма оккупированного Крыма   с привлечением широкого круга участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, профильные объединения, эксперты, субъекты туристкой индустрии регионов Российской Федерации, а также иностранные делегации, пишет издание.



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