Инвестиционный проект по развитию Азовского судоремонтного завода, предлагаемый Мариупольской инвестиционной группой, предусматривает окупаемость в течение 8 лет.

Об этом в интервью ЦТС рассказал Олег Иванюшенко, соучредитель и исполнительный директор ООО МИГ, управляющей АСРЗ.

По словам Иванюшенко, в условиях скорого завершения военных действий, окупаемость могла бы быть обеспечена еще быстрее - в пределах 5-6 лет.

"Срок окупаемости проекта, по нашим совместным наработкам с компанией Rolland Berger, - 5-6 лет. Однако этот проект финализировался в условиях ожидания скорейшего завершения военных действий на Донбассе (в 2014-2015 годах - ЦТС). Учитывая, что ситуация с тех пор изменилась, показатели требуют перерасчета. Предварительно мы рассчитываем на окупаемость не более, чем через 8 лет. Соответствующая норма доходности должна быть обеспечена", - рассказал он.

Инвестиционный проект, который МИГ намерен представить широкому кругу инвесторов на инвестиционном форуме в Мариуполе RE:THINK. Invest in Ukraine 29 октября, представляет из себя наработки в таких направлениях, как развитие судостроения, судоремонта, перевалки, сотрудничества с малым бизнесом на базе АСРЗ.

Согласно исследованию, в результате привлечения инвестиций в объект, удастся увеличить объемы машиностроения в 3 раза, капитальных ремонтов судов - в 1,5-2 раза, перевалки - в 2 раза, а также возродить судостроение, которое в данный момент на предприятии почти не осуществляется.