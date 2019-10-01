Инвестпроект Азовского судоремонтного завода может окупиться за 8 лет
|11:15 02.10.2019
|Мариуполь
Инвестиционный проект по развитию Азовского судоремонтного завода, предлагаемый Мариупольской инвестиционной группой, предусматривает окупаемость в течение 8 лет.
Об этом в интервью ЦТС рассказал Олег Иванюшенко, соучредитель и исполнительный директор ООО МИГ, управляющей АСРЗ.
По словам Иванюшенко, в условиях скорого завершения военных действий, окупаемость могла бы быть обеспечена еще быстрее - в пределах 5-6 лет.
"Срок окупаемости проекта, по нашим совместным наработкам с компанией Rolland Berger, - 5-6 лет. Однако этот проект финализировался в условиях ожидания скорейшего завершения военных действий на Донбассе (в 2014-2015 годах - ЦТС). Учитывая, что ситуация с тех пор изменилась, показатели требуют перерасчета. Предварительно мы рассчитываем на окупаемость не более, чем через 8 лет. Соответствующая норма доходности должна быть обеспечена", - рассказал он.
Инвестиционный проект, который МИГ намерен представить широкому кругу инвесторов на инвестиционном форуме в Мариуполе RE:THINK. Invest in Ukraine 29 октября, представляет из себя наработки в таких направлениях, как развитие судостроения, судоремонта, перевалки, сотрудничества с малым бизнесом на базе АСРЗ.
Согласно исследованию, в результате привлечения инвестиций в объект, удастся увеличить объемы машиностроения в 3 раза, капитальных ремонтов судов - в 1,5-2 раза, перевалки - в 2 раза, а также возродить судостроение, которое в данный момент на предприятии почти не осуществляется.
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