Судно під прапором Камеруну зайшло в Феодосію для завантаження кальцінованою содою / Фото
|11:45 02.10.2019
|Феодосия
RANI (IMO: 7700207, MMSI: 613003604, Call Sign: TJMC59, Flag: Cameroon [CM]) 30.09.2019 зайшло в закритий порт Феодосія.
У Феодосії для нього був вже підготовлений вантаж – кальцінована сода в біг-бегах виробництва об’єднання КримСода, яке здійснює незаконну діяльність в окупованому російським агресором Криму, пише myrotvorets.news.
Для ідентифікації судна використано фото з порталу МарінТрафік.
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