RANI (IMO: 7700207, MMSI: 613003604, Call Sign: TJMC59, Flag: Cameroon [CM]) 30.09.2019 зайшло в закритий порт Феодосія.

У Феодосії для нього був вже підготовлений вантаж – кальцінована сода в біг-бегах виробництва об’єднання КримСода, яке здійснює незаконну діяльність в окупованому російським агресором Криму, пише myrotvorets.news.

Для ідентифікації судна використано фото з порталу МарінТрафік.