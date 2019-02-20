Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
|10:15 02.10.2019
|Турция
Турецкие авиакомпании обязали нанимать на рейсы сотрудников полиции, прошедших специальную подготовку.
Соответствующее распоряжение МВД Турции опубликовано во вторник, 1 октября, в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete, пишет Анадолу.
В обязанности полицейских в штатском будет входить предотвращение попыток угона самолетов и любых других инцидентов на борту воздушных судов.
Согласно распоряжению, на каждом авиарейсе в Турции должно находиться не менее двух сотрудников полиции. Сотрудники воздушной полиции будут сидеть вместе с пассажирами и вмешиваться в любые инциденты.
На работу в воздушную полицию принимаются лица, имеющие пятилетний стаж работы в правоохранительных органах. Специально для них будут организованы дополнительные курсы по терминологии гражданской авиации, переговорам по освобождению заложников и спецподготовке.
По итогам каждого рейса полицейские будут готовить отчеты.
Сотрудники полиции не будут подчиняться членам экипажа. Кроме того, только члены экипажа будут знать их в лицо.
Авиакомпании обязали выделять билеты для сотрудников воздушной полиции.
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