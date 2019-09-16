Аварийно-спасательное судно океанского класса «Александр Охрименко», переданное Мининфраструктуры Военно-морским силам, 29 сентября пришло из Южного в Одессу.

Как передает корреспондент «Думской», в 15:30 «Охрименко» появился на горизонте, а в 17:20 ошвартовался на военно-морской базе «Юг», что в Практической гавани.

Несмотря на то, что судно уже включено в состав флота, на нем пока еще не подняли военно-морской флаг — это произойдет во время особой церемонии.

Военные моряки добивались получения этого судна три года. Сначала «Охрименко» был под арестом в рамках уголовного производства, которое открыли по факту хищения денег на его ремонте в 2016 году. В декабре 2018-го Соломенский райсуд Киева арест снял, но Администрация морских портов Украины, на балансе которой находился «Охрименко», почему-то затянула его передачу: она должна была состояться еще в январе.

Ожидается, что судно перейдет в Одессу и будет служить плавбазой для водолазов ВМСУ.

«Александра Охрименко» построили на сингапурской судоверфи Keppel Fels. На воду судно спустили в ноябре 1987 года. На тот момент это был самый современный спасательный буксир Советского Союза, способный действовать в открытом океане. Судно получило название «Светломор-4» и стало последним из четырех единиц этого типа. В конце 1992 года его зачислили в состав экспедиционного отряда АСПТР (аварийно-спасательных и подводно-технических работ) Черноморского морского пароходства, а в 2012 году оно получило новое имя «Александр Охрименко» и перешло в состав Морской аварийно-спасательной службы (МАРС). Позднее буксир передали в распоряжение Администрации морских портов Украины.

Длина «Александра Охрименко» — 61 м, ширина — 14 м, осадка — около 4 метров. Полное водоизмещение — 2260 тонн. Двигательная установка — два дизеля по 1300 кВт. Экипаж- 26 человек, автономность — 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Судно располагает самым современным водолазным оборудованием и может выполнять большой спектр работ, в том числе водолазных, судноподъемных, подводно-технических, гидрографических и научно-исследовательских.

Также «Охрименко» может принимать участие в противоминных операциях. Специальное оборудование и большая площадка в кормовой части позволяет транспортировать крупногабаритные грузы. Кроме того, у судна есть спецрезервуары для питьевой воды и топлива, что дает возможность использовать его для дозаправки в открытом море боевых кораблей.