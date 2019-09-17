За відмову служити у Збройних силах Росії окупаційна влада Криму порушила 79 кримінальних справ. Тільки в серпні 2019 року п'ять нових таких справ щодо кримчан передані в "суди".

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на аналітика Олександра Сєдова, пише Укрінформ.

"Цієї осені починається вже восьма хвиля призову до російської армії. За попередні кампанії, за нашими даними, було призвано 18 900 осіб. Поки що військові комісари не озвучили нові цифри, але очікується близько 3,5 тисячі призовників. За даними на 30 вересня, є інформація про 79 кримінальних справ, порушених проти кримчан за відмову служити у Збройних силах Росії", - повідомив Сєдов.

По 72-х кримчанах, уточнив він, вже винесені вироки, щодо шести осіб справи перебувають на розгляді, по одній — справу до суду так і не передано. "Сьогодні буде розгляд по чотирьох справах: три в Севастополі, одна в Кіровському районі. Інформацію публікують так звані суди Криму", - повідомив правозахисник.

За його словами, реальна цифра засуджених призовників може бути набагато більша, оскільки деякі вироки не публікуються, а багато постраждалих відмовляються повідомляти про переслідування і не готові спілкуватися з журналістами або правозахисниками.

Усі кримінальні справи щодо кримчан, які відмовляються служити у ЗС Росії, порушено за статтею 328 Кримінального кодексу Росії (Ухилення від проходження військової або альтернативної цивільної служби).

Україна неодноразово вимагала від Російської Федерації припинити призов до своєї армії жителів анексованого Криму, посилаючись на положення Женевської конвенції в частині правил поводження з населенням на окупованих територіях. У разі отримання повісток для проходження служби в російській армії прокуратура Автономної Республіки Крим просила кримчан звертатися до українського наглядового відомства телефоном або електронною поштою.