У вівторок, 1 жовтня, в окружному військовому суді в м. Ростові-на-Дону цивільний журналіст Наріман Мемедемінов, виступаючи з останнім словом, звернувся до колег "не залишати цей процес".

Оголошення вироку у справі щодо кримськотатарського блогера відбудеться 2 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторинку Facebook Кримської солідарністі.

"Журналісти, колеги - не залишайте цей процес "справа громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова", оскільки це удар по всій журналістиці як такої, це приклад викорінення незалежних представників ЗМІ, навіть в їх зачатку і становленні", - сказав у своєму останньому слові Мемедемінов.

Він також розповів, як відбувалася фальсифікація обвинувачення у його справі, коли, незважаючи на "технічні помилки" експертів, писалися неправдиві експертні висновки, на яких в свою чергу будувалися обвинувачення проти кримськотатарського активіста.

"Вказані якісь тексти листування, з яких робилися висновки експертами. На запитання: "Що за тексти листування? Хто з ким листувався? Про що листувалися? Яке відношення ці тексти листування мають до мене?" експерти не відповіли. Їх запитали: "Ви відмовляєтеся від своїх експертних висновків?" Експерт сказала: "Ймовірно, це технічна помилка". Тобто на технічних помилках будується ЕВ (експертний висновок - ред.), і це основа обвинувачення?", - обурюється в своєму виступі Мемедемінов.

За його словами, свідками обвинувачення, свідчення яких писалися, як під копірку, були в основному працівники ФСБ.

"Про свідків обвинувачення: прокурор називає все тих же співробітників ФСБ, протоколи допиту яких ідентичні аж до розділових знаків. Ці свідки підтвердили про неможливість подібного, проте в протоколах все ідентично як на ксерокопіях. Про це я писав заяви і подавав клопотання", - повідомляє блогер.

Крім того, такі "свідки" в ході слідчих заходів ФСБ діяли одноосібно без участі інших фахівців.

"Тут необхідно згадати допитаного в суді свідка Лішина Д.В., який є співробітником ФСБ, а саме "інформаційно-аналітичного відділу служби" і який показав на допиті, що під час будь-яких заходів, де використовується і досліджується комп'ютер, ноутбук, інтернет має бути фахівець, який бере участь в описі процесу. У протоколах, які представляються як докази обвинувачення, фахівець відсутній, хоча його присутність обов'язкова. Це істотне порушення законодавства, в частині КПК", - констатує Мемедемінов.

Як вважає активіст, Росія намагається обвинуватити кримських татар в екстремізмі з метою виправдати свої злочинні дії.

"Жили собі люди, жили десятки років після повернення з місць депортації, а тепер раптом відразу стали терористами-екстремістами, стали тими, хто загрожує безпеці держави ... Причому вони такими стали якраз після того, як озброєні люди цю безпеку самі порушили", - резюмував Мемедемінов.

За даними "Кримської солідарності", оприлюднення підсумкового рішення у даній справі відбудеться завтра, 2 жовтня 2019 року о 9:30.

Раніше обвинувачення вимагало для Нарімана Мемедемінова 6 років колонії загального режиму.

Як повідомляв Укрінформ, російські силовики затримали Мемедемінова в кінці березня 2018 року. Йому висунуто обвинувачення за статтею КК РФ про публічних заклики до здійснення терористичної діяльності, вчиненої з використанням мережі Інтернет. Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013 по 2015 роки. У ньому розміщені кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російських святах.

З 2017 року Мемедемінов активно брав участь у русі "Кримська солідарність", вів трансляції в соціальних мережах із засідань судів у політичних справах, а також стримив обшуки в будинках кримських татар. Активіст не визнає провину і вважає своє переслідування політичним.

Арешт Мемедемінова засудив представник ОБСЄ зі свободи слова Арлем Дезір. Правозахисний центр "Меморіал" визнав кримчанина політв'язням.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в окупованому Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

Усього в окупованому Криму і в Росії за гратами утримуються 130 громадян України, більшість з яких - кримські татари.

Фото: Кримська солідарність