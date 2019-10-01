Штаб шведского флота возвращается на подземную базу из-за российской угрозы
|08:15 02.10.2019
|Крым
Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Делается это в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России, передает ghall.com со ссылкой на The Guardian.
Таким образом, после 25-летнего отсутствия на базе ВМС вновь будут получать команды оттуда.
База предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. Была законсервирована, частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.
Завершенная в 1969 году, база имеет подземные доки, которые могут укрыть военные корабли, с множеством туннелей, офисов и больницы.
По возвращении в Маскё шведское военно-морское командование заявило, что новое место предоставит большую свободу маневра.
«Этот шаг основан на том, что русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Маскё», – сказал Никлас Гранхольм, старший аналитик Шведского агентства оборонных исследований.
Как и большинство европейских стран, Швеция резко сократила свои военные расходы после окончания холодной войны: с 2,5% ВВП в 1990 году до почти 1% к 2010 году; оборудование было утилизировано, а базы были закрыты. Верфь в Маскё была продана немецкой инжиниринговой компании Thyssen Krupp.
Но оккупация и аннексия Крыма Россией в 2014 году «полностью изменили ситуацию», сказал Гранхольм. «Это показало, что именно Россия делает со своими меньшими соседями. Сейчас это трудная и долгосрочная задача по восстановлению вооруженных сил».
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