Крупнейший СПГ-завод России рискует остаться без танкеров

12:00 02.10.2019   Россия

Конфликт Китая и США, уже ударивший по спросу на критические для России сырьевые товары, может получить еще одну, неожиданную жертву. 

Из-за санкций, введенных Вашингтоном против «дочки» крупнейшего в КНР контейнерного перевозчика COSCO, которого Штаты обвинили в перевозках иранской нефти, под угрозой срыва оказались поставки танкеров для завода «Ямал-СПГ» – крупнейшего в России производителя сжиженного газа мощностью 16,5 млн тонн в год, пишет ghall.com

Для перевозки СПГ в восточном направлении оператору проекта – «Новатэку» – необходимы танкеры-газовозы ледового класса Arc7, которые были заказаны у совместного предприятия канадской Teekay и китайской China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG). 

Последняя на 50% контролируется попавшей под американские санкции COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. 

В результате косвенно под ограничения могут попасть шесть танкеров класса Arc7 заказанных для завода «Ямал СПГ», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление канадской компании. 

«В соответствии с правилами OFAC (подразделение минфина США, отвечает, в частности, за санкции) совместное предприятие также в настоящее время считается «заблокированным лицом», – говорится в сообщении Teekay. 

Кроме шести танкеров Teekay, под санкции по признаку партнерства с китайской компанией теоретически могут попасть и газовозы «Ямала СПГ», принадлежащие греческой Dynagas. Греки заказали у DSME пять танкеров для российского завода и привлекли к участию CLNG («дочка» подсанкционной COSCO) и Sinotrans Shipping Ltd. (по 25,5%). Контроля у CLNG в СП нет, но это не гарантирует СП от наложения санкций. «Надо учитывать, что санкции – в первую очередь сфера политических интересов. Соответственно, не будет иметь юридического значения, какое именно участие, контролирующие или нет», – предупреждает партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. 

«Судно, против которого введены санкции, лишено возможности заходить в международные порты, их просто не принимают, и снять такие санкции с судна если не невозможно, то предельно сложно, что обесценивает крайне дорогостоящий актив», – говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомовт Пахомов.



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