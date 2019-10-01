Грузия увеличивает военный бюджет

10:00 02.10.2019   Грузия

Вооруженные силы Грузии получат 8% прибавку к бюджету в 2020 году.

Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, 30 сентября на заседании правительства, пишет ghall.com

Основными направлениями развития военной сферы министр выделил военную промышленность, военную инфраструктуру, улучшение условий жизни военнослужащих и повышение зарплат в армии. Обсуждение проходило на внеочередном заседании правительства, посвященном планированию государственного бюджета на 2020 год. 

«Главная идея во время формирования бюджета — это забота о военных, и второе — это усиление в целом обороноспособности нашей страны» — озаглавил Гарибашвили свое выступление. 

Бюджет ВС в 2019 году составил 820 млн лари, что составляет 280 млн долларов США. В 2020 планируется увеличить расходы до 885 млн лари, или до 300 млн долларов США. 

«Моя главная задача будет, чтобы в будущем году, в 2020 году, максимально «расширить фронт» и начать обновление всех баз, казарм, будь то туалеты, душевые, столовые и так далее. Второе направление будет — улучшение экипировки военных: одежда, обувь и другое. У нас есть амбиции сделать питание лучше, чем сейчас»,  — заявил Гарибашвили. 

На зарплатный фонд будет выделено 20 млн лари ($6,8 млн), на развитие военной инфраструктуры 100 млн лари ($33,8 млн) против 26 млн ($8,8 млн) в 2019 году.



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