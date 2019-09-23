В Краснодар прибыла делегация военнослужащих специального назначения Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан во главе с военным атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадным генералом Мухаммадом Ирфан Ханом для участия в совместном военном учении «Дружба-2019».

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2019», которое пройдет в период с 1 по 12 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны России.

От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.