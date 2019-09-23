ЮВО: Спецназ России и Пакистан прибылаа проводит совместые учения в Краснодарском крае
|11:00 02.10.2019
|Краснодарский край
В Краснодар прибыла делегация военнослужащих специального назначения Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан во главе с военным атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадным генералом Мухаммадом Ирфан Ханом для участия в совместном военном учении «Дружба-2019».
Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2019», которое пройдет в период с 1 по 12 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае, направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны России.
От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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