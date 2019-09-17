Экипаж БДК «Цезарь Куников» Черноморского флота отработал погрузку боевой техники и десанта

09:45 02.10.2019   Новороссийск

В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота в Новороссийской военно-морской базе прошло тактико-специальное занятие экипажа большого десантного корабля «Цезарь Куников» с курсантами Рязанского высшего военного командного училища (РВВДКУ).

Были отработана организация погрузки на БДК боевой техники и личного состава, а также высадка десанта на необорудованное побережье, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятия снимались временные нормативы по погрузке техники на корабль, а также оценивалась правильность действий каждого экипажа боевой машины.

В мероприятии приняли участие около 450 курсантов РВВДКУ и было задействовано около 10 единиц техники из состава десантно-штурмового соединения ВДВ, дислоцированного в Новороссийске.



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