На межвидовом полигоне Баграмян началось совместное российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение.

Руководит ходом учений командующий объединенной группировкой войск (сил) генерал-майор Тигран Парванян, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе совместного учения в период с 7 по 12 октября военнослужащие подразделений двух стран при поддержке средств противовоздушной обороны, истребительной, штурмовой и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) выполнят задачи в системе разведывательно-огневых (ударных) контуров, применят аэромобильные тактические группы, танковую и артиллерийскую «карусели», снайперские дуэли, проведут боевые стрельбы в ночных условиях, на максимальных дистанциях и с закрытых огневых позиций.

Межвидовой полигон Баграмян оборудован статическими и динамическими мишенями, на учении задействован современный электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами, имитирующими действия живой силы, бронетехники и низколетящих целей условного противника, для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.

В совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие более тысячи военнослужащих и задействовано около 500 единиц военной и специальной техники ЮВО и вооруженных сил Республики Армения, в том числе: истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.