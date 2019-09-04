Ленинский районный суд оккупированного Россией Севастополя рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего генерального директора государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской порт», обвиняемого в злоупотребление служебными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет Крыминформ.

«Согласно обвинительному заключению, обвиняемый, выполняя в период инкриминируемых деяний функции генерального директора «Севастопольского морского порта», из личной заинтересованности заключил мировое соглашение с предприятием, которое по решению арбитражного суда является должником порта на общую сумму свыше 700 тыс рублей по договору о перевалке грузов. Кроме того, предприятие обязано возместить порту транспортные и судебные расходы, а также расходы по проживанию работников на сумму 250 тыс рублей, – говорится в сообщении. – По условиям мирового соглашения порт отказывается от взыскания основного долга, а предприятие лишь оплачивает порту расходы в размере 250 тыс рублей. При этом, обвиняемый достоверно знал, что порт является стабильно-убыточным предприятием, имеющим постоянные задержки по выплате работникам зарплаты и по погашению иных обязательств».

Также директор, злоупотребляя должностными полномочиями, нарушил процедуру проведения электронных торгов и продал морской буксир по заниженной цене. «Заключил договор купли-продажи морского буксира по результатам аукциона по цене, заниженной на 10 миллионов рублей. При этом, при проведении аукциона обвиняемый, желая сохранить дружеские отношения с директором общества (купившего буксир), под надуманными предлогами отстранил от участия в торгах других участников аукциона и грубо нарушил процедуру проведения электронных торгов», – добавили в ведомстве.

Также бывший чиновник не выполнил решение суда об устранении нарушений в области транспортной безопасности. Для устранения нарушений необходимо было установить на причалах порта камеры видеонаблюдения. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 285 УК РФ и части 3 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и по части 2 статьи 315 УК РФ – злостное неисполнении служащим коммерческой организации решения суда. Согласно санкции части 3 статьи 285 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.