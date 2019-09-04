Двое руководителей «Севавтодора» стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве

08:45 02.10.2019   Крым

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух должностных лиц государственного бюджетного учреждения «Севастопольский автодор» по обвинению в получении взятки в размере 300 тыс рублей. 

Как сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по оккупированным Крыму и Севастополю, оба должностных лица задержаны сотрудниками правоохранительных органов, пишет Крыминформ.

«Следственными органами по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника контрактного отдела ГБУ «Севастопольский автодор» и заместителя начальника по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор». В настоящее время им предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ – факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», – говорится в сообщении.

Следователи установили, что к начальнику контрактного отдела обратился севастополец, представляющий интересы двух индивидуальных предпринимателей, и предложил закупать у них запчасти и щетки для дорожной и спецтехники. «После получения этого предложения начальник контрактного отдела вступил с заместителем начальника по правовым вопросам в преступный сговор, направленный на получение взятки в размере 300 тысяч рублей за положительное решение вопроса о заключении контракта. После получения денежных средств должностные лица были задержаны», – подчеркнули в оккупационном ведомстве.

Во время совместной работы следователи и сотрудники ФСБ оккупантов установили еще один эпизод получения сотрудниками «Севавтодора» взятки от представителя фирмы за аналогичные действия. Замначальника по правовым вопросам госпредприятия судом заключен под стражу, а начальнику контрактного отдела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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