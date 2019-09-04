"Азовская судоверфь" отремонтировала пограничный сторожевой катер / Фото
|08:30 02.10.2019
|Россия
"Азовская судоверфь" отремонтировала ПСКР проекта 21850, шифр "Чибис".
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Были выполнены следующие реновационные мероприятия: корпус судна был очищен от обрастаний, после чего специалисты предприятия произвели покраску.
Пограничный сторожевой катер проекта 21850, шифр "Чибис" — справка
Разработчик проекта — КБ "Вымпел"
Катер предназначен для охраны морских прибрежных участков государственной границы. Район плавания — реки, озера, прибрежные морские акватории и заливы, включая мелководные с удалением от берега до 5 миль и от пункта укрытия до 14 миль.
Водоизмещение — 5,39 т
Длина — 11 м
Ширина — 3,06 м
Осадка — 0,56 м
Скорость полного хода — 38,5 уз
Дальность плавания — 174 мили (при скорости хода 38,5 уз)
Автономность — 2 сут.
Мощность — 2х191 кВт
Экипаж — 2+8 чел.
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