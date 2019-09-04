"Азовская судоверфь" отремонтировала ПСКР проекта 21850, шифр "Чибис".

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу предприятия.



Были выполнены следующие реновационные мероприятия: корпус судна был очищен от обрастаний, после чего специалисты предприятия произвели покраску.



Пограничный сторожевой катер проекта 21850, шифр "Чибис" — справка

Разработчик проекта — КБ "Вымпел"

Катер предназначен для охраны морских прибрежных участков государственной границы. Район плавания — реки, озера, прибрежные морские акватории и заливы, включая мелководные с удалением от берега до 5 миль и от пункта укрытия до 14 миль.



Водоизмещение — 5,39 т

Длина — 11 м

Ширина — 3,06 м

Осадка — 0,56 м

Скорость полного хода — 38,5 уз

Дальность плавания — 174 мили (при скорости хода 38,5 уз)

Автономность — 2 сут.

Мощность — 2х191 кВт

Экипаж — 2+8 чел.





Фото: СЗ "Вымпел"