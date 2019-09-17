Компанія «Кернел» у 2020 році спрямує на будівництво терміналу в порту «Чорноморськ» $58 млн

08:00 02.10.2019   Украина

Агропромислова компанія «Кернел» планує в 2020 фінансовому році (ФР, липень 2019 ― червень 2020) спрямувати на будівництво експортного термінала в морському порту «Чорноморськ» $58 млн. 

Про це заявив засновник компанії Андрій Веревський під час телефонної конференції з аналітиками в понеділок, повідомляється на сайті Варшавської фондової біржі, пишуть Порти України.

Крім того, компанія спрямує на будівництво когенераційних установок $90 млн, на продовження будівництва заводу з переробки олійних культур у Західній Україні ― $66 млн, на інвестиції в силоси ― $10 млн, на закупівлю залізничних вагонів ― $9 млн. Обсяг інвестицій в технічне обслуговування складе $68 млн.

За словами Веревського, всього обсяг інвестицій компанії в 2020 ФР складе $300 млн проти $251 млн у 2019 ФР.

Під час телефонної конференції засновник компанії повідомив, що компанія планує новий випуск єврооблігацій у найближчі дні. Зокрема, інвесторам запропонують п'яти- або семирічні облігації на суму $300-350 млн.

«Кернел» — найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії будується на тісно пов'язаних між собою бізнес-сегментах: виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво; експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах. Земельний банк компанії становить 550 тис. гектарів. Компанія володіє зерновим терміналом «Трансбалктермінал» у порту «Чорноморськ» річною потужністю 4 млн тонн. Експортує продукцію до понад 60 країн.

ТОВ «Трансгрейнтермінал», яке контролює «Кернел», здійснює будівництво нового зернового терміналу в морському порту «Чорноморськ» річною потужністю 4 млн тонн. У вересні 2019 року «Кернел» і ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) підписали угоду про взаємодію, яка передбачає інвестиції в розвиток інфраструктури порту «Чорноморськ» на суму понад 3 млрд грн. Обсяг інвестицій «Кернел» складе близько 3 млрд грн, АМПУ ― близько 230 млн грн.

Акції холдингової компанії групи Kernel Holding S.A. котируються на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Найбільшим акціонером «Кернел» через Namsen Ltd є Андрій Веревський, який володіє 39,93%. Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає Віталій Хомутиннік, належать 6,59% акцій «Кернел».

Компанія в 2019 фінансовому році (ФР, липень 2018 ― червень 2019) збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2018 ФР в 3,6 разу ― до $189 млн. Компанія в 2019 ФР збільшила продажі зерна порівняно з 2018 ФР в 2,2 разу ― до 10,445 млн тонн. Продажі соняшникової олії збільшилися на 15% ― до 1,6 млн тонн. Експорт зернових з України виріс на 58% ― до 6,1 млн тонн. Перевалка зерна на експортних терміналах агрохолдингу в Україні збільшилася на 12% ― до 4,6 млн тонн, в Росії ― скоротилася на 28%, до 1,4 млн тонн.



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