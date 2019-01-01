Криклій звільнив директорів трьох морських портів

21:21 01.10.2019   Украина

Перезавантаження у морських портах розпочато, відбулись перші, але не останні звільнення.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу в Одесі, коментуючи звільнення з посад керівників морських портів, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, передає  Укрінформ.

«Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проекти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств», - заявив очільник міністерства.

30 вересня 2019 року наказами Міністерства інфраструктури увільнено від виконання обов’язків директора ДП «Одеський морський торговельний порт» Войтка В. О., від виконання обов’язків директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» - Сєчкіна С. А., від виконання обов’язків директора ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» - Волощука К. В. Накази підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

"Войтко входить до топ-10 рейтингу керівників державних компаній із найвищою заробітною платою, при цьому фінансовий стан підприємства викликає питання", - зауважив міністр під час брифінгу.

У публікації також зазначається, що наказом Мінінфраструктури від 23.11.2017 р. на заступника директора з комерційних питань ДП «Одеський морський торговельний порт» Войтка В.О. з 24 листопада 2017 р. було покладено виконання обов’язків директора. За 2018 рік фактичний фонд заробітної плати Войтка В.О., виконуючого обов’язки директора, склав 5,2 млн грн, у тому числі посадовий оклад – 1,4 млн грн, інші додаткові стимулюючі виплати згідно з колективним договором – 3,8 млн грн. Середньомісячна заробітна плата керівника за 2018 р. склала - 439 991,39 грн. Таким чином за величиною фонду оплати праці керівника Одеський порт посів шосте місце серед найбільших державних компаній, випередивши ДП МА «Бориспіль», АТ «Укрпошту», ДП «Адміністрацію морських портів України».

За період перебування на посаді виконуючого обов’язки директора Войтка В.О. ДП «Одеський морський торговельний порт» значно погіршилися фінансово-економічні показники діяльності держпідприємства, зокрема при плановому розмірі в 2018 році чистого доходу від реалізації продукції 323,6 млн грн фактично отримано 164,9 млн грн, при плановому розмірі загальних доходів 552,0 млн грн фактично отримано 421,9 млн грн.

При цьому, за період перебування на посаді виконуючого обов’язки директора Войтка В.О. за 2018 рік, порівняно з 2016 роком, коли підприємство ще працювало достатньо стабільно та отримувало значний прибуток, збільшилися витрати, а саме собівартість реалізованої продукції зросла з 188,2 млн грн у 2016 році до 222,8 млн грн у 2018 році, адміністративні витрати збільшилися з 31,9 млн грн у 2016 році до 51,3 млн грн у 2018 році.

Незбалансованість доходів та витрат негативно вплинула на показники господарської діяльності підприємства та призвела до зменшення та невиконання планового показника чистого фінансового результату з 303,2 млн грн у 2016 році при плані у 2018 році 119,3 млн грн фактично до 19,2 млн грн у 2018 році, та до збитку 55,1 млн грн за І півріччя 2019 року.

У підприємства відсутні затверджені у встановленому порядку фінансові плани ДП «Одеський морський торговельний порт» на 2019 рік та на 2020 рік, що суперечить вимогам Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (із змінами). При значному погіршенні фінансово-економічних показників діяльності ДП «Одеський морський торговельний порт» не реалізовано заходів щодо підвищення операційної ефективності підприємства, які створять умови для виходу підприємства з кризової ситуації та забезпечать сталий його розвиток.

Діяльність керівників ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» також визнана такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі. йдеться на сайті Мінінфраструктури.



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