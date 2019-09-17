У Парламентській асамблеї Ради Європи розкритикували виступ президента Франції Еммануеля Макрона у вівторок у Страсбурзі, який підтримав повернення делегації Росії до ПАРЄ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Ян Ліддел-Грейнджер, депутат з Великої Британії, який є членом Консервативної групи, поставив дуже хороше запитання Макрону: Ви говорили про те, що дуже добре, що Росія повернулася в ПАРЄ. Але хочу вам нагадати, що Росія напала на Україну і Грузію. Запитання: що повинна зробити Росія, щоб Франція виступила проти неї?" - цитує Гончаренко британського депутата.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, французький лідер Макрон у своєму зверненні до ПАРЄ висловив переконання, що повернення делегації Росії до Асамблеї та збереження РФ у Раді Європи є рішенням заради захисту прав російських громадян, що також вимагає від Москви повної відповідальності та виконання зобов’язань.

"Це не є пустим жестом. Це рішення, що ґрунтується на вимогах відносно Росії, яка повинна повною мірою дотримуватися своїх зобов'язань і обов’язків у Раді Європи. Ми повинні забезпечити їхню відповідальність за це", - заявив президент Франції про умови повернення Росії до ПАРЄ.

На цьому тлі він відзначив, що вітає російську делегацію в Асамблеї.

"Це правильне рішення. Але я не наївний, жодним чином. Я обізнаний у тому, що Рада Європи, що Комітет міністрів (статутний орган РЄ – ред.), ця Асамблея – вони не діють замість урядів. Адже це уряди є відповідальними за виконання Мінських домовленостей, рішень нормандського формату", - зазначив французький лідер.

"Вашим обов’язком є захист прав усіх громадян. І тому я щиро переконаний, це рішення (про повернення РФ – ред.) не руйнує нашу спільну рішучість. Воно також не означає, що ми маємо подвійні стандарти у Раді Європи", - заявив Макрон.

Він висловив переконання, якщо би Росію не повернули в ПАРЄ, то Рада Європи не подолала б кризу.

"Я дійсно переконаний, якщо би ми зазнали невдачі (у поверненні РФ – ред.), то були б негативні наслідки для наших громадян, для захисту їхніх прав", - заявив президент Франції.

Він додав, що російські громадяни зберегли можливість захищати свої права у Європейському суді з прав людини. (Варто зазначити, що РФ не визнає рішення ЄСПЛ.)

На переконання Макрона, вихід РФ із Ради Європи був би перемогою тих, хто не вірить у європейські цінності.

Макрон також привітав нещодавнє звільнення у Росії 35 українських політичних в'язнів та військовополонених.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня – 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новоутворена у Верховній Раді України постійна делегація в ПАРЄ не подала заявки на затвердження своїх повноважень, а відтак, не бере участі в осінній сесії у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

Напередодні делегації Польщі, Латвії, Литви, Естонії та Грузії на підтримку України відмовилися від участі у деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ.