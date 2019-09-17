В Красноперекопске постоянно идут выбросы хлористого водорода в воздух

20:41 01.10.2019   Крым

Согласно данным еженедельного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха от так называемого крымского «гидрометцентра», в оккупированном Красноперекопске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.

«По данным наблюдений 2-х стационарных постов (ул. 50 лет Октября; ул. Менделеева; определяемые показатели — взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) 23-30 сентября 2019 года в городе отмечен СИ оксида углерода равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный», - говорится в сообщении, передает Флот 2017. 

Для составления характеристики использован показатель качества воздуха: стандартный индекс - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ в соответствии с таблицей 1.



Ще на цю тему:

09:45 01.10.2019
Финансирование ФЦП по развитию оккупированных Крыма и Севастополя сократят
07:01 01.10.2019
Знищення свободи слова у Криму та інформаційна агресія РФ
19:10 30.09.2019
ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації в окупованому Криму
18:40 30.09.2019
Саженцы плохие, вино "бодяжат": В оккупированном Крыму рассказали об "особенностях" развития винодельческой отрасли
12:00 30.09.2019
В Крыму недофинансировали борьбу с экстремизмом на 80 млн рублей
10:30 30.09.2019
Военные Севастополя проходили «службу» на стройке для командира
10:45 26.09.2019
Роскомнадзор засыпал исками «Почту Крыма»
13:21 25.09.2019
Окупаційний "суддя Верховного Суду" Криму отримав 12 років з конфіскацією
19:20 24.09.2019
Жителей оккупированных Крыма и Севастополя пугают "похоронной мафией"
16:30 24.09.2019
Жители Красноперекопска и Армянска дышат хлористым водородом и оксидом углерода / Фото
11:45 24.09.2019
Про загрози людському виміру у морському секторі розповів в ОБСЄ Кримськотатарський ресурсний центр
10:30 24.09.2019
Оккупированный Крыма будет представлен на конференции по безопасности промышленных регионов России
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.10.2019
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 02.10.2019
ЮВО: Спецназ России и Пакистан прибылаа проводит совместые учения в Краснодарском крае
09:45 02.10.2019
Экипаж БДК «Цезарь Куников» Черноморского флота отработал погрузку боевой техники и десанта
08:30 02.10.2019
"Азовская судоверфь" отремонтировала пограничный сторожевой катер / Фото
19:41 01.10.2019
Президент России ответил на вопрос, когда Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
10:45 02.10.2019
Переданное ВМСУ аварийно-спасательное судно океанского класса уже в Одессе
10:30 02.10.2019
"Cуд" розгляне справи ще кількох кримчан, які відмовилися служити в російській армії
09:15 02.10.2019
Блогер Мемедеминов виступив у суді РФ з "останнім словом". Сьогодні - вирок
09:00 02.10.2019
Бывший гендиректор севастопольского порта предстанет перед судом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд