Согласно данным еженедельного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха от так называемого крымского «гидрометцентра», в оккупированном Красноперекопске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.

«По данным наблюдений 2-х стационарных постов (ул. 50 лет Октября; ул. Менделеева; определяемые показатели — взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) 23-30 сентября 2019 года в городе отмечен СИ оксида углерода равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный», - говорится в сообщении, передает Флот 2017.

Для составления характеристики использован показатель качества воздуха: стандартный индекс - наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ в соответствии с таблицей 1.