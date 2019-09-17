Международный курс военно-морской терминологии по стандартам НАТО осваивается ВМСУ
|20:21 01.10.2019
|Украина
Офицер ВМСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Сардаковский наряду с «коллегами» из Бахрейна, Болгарии, Греции, Азербайджана, Туниса, Египта, Колумбии, Турции принял участие в десятидневном курсе английской военно-морской терминологии морских операций и учений под руководством НАТО.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в соцсети, передают Флот 2017.
Во время курса помимо военно-морской терминологии изучались процессы планирования НАТО, правовые аспекты работы Альянса, а также антипиратские, противолодочные, противокорабельные, поисковые, буксировочные операции, организация связи, виды сообщений и порядок их передачи.
По словам Дмитрия Сардаковского, курс дал не только теоретические знания по предметам, но и хорошую языковую тренировку, а также опыт, который пригодится во время международных учений «Си Бриз», а также после перехода ВМСУ на стандарты НАТО.
По окончании обучения все участники получили соответствующие сертификаты.
Обучение проходило в г. Ханья (о. Крит, Греческая Республика).
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