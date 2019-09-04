Сенцов про зустріч із Макроном: Запитав, чи розуміє він справжні цілі Путіна і довіряє йому. Відповіді мене задовольнили
|20:01 01.10.2019
|Крым
Український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов розповів, що під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном розповів йому про українських заручників на Донбасі, у Криму та РФ, подарував свій в'язничний кухоль і попросив не забувати про українців.
"Цікаво було познайомитися і поспілкуватися. Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку Україні загалом. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і роботу буде продовжено. Запитав, чи розуміє Макрон справжні цілі [президента РФ Володимира] Путіна і довіряє йому. Відповіді мене задовольнили", – написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook, передає Гордон.
За його словами, Макрон запитав у режисера про час, проведений у в'язниці, проте українець розповів йому про тих політв'язнів, які ще залишаються за ґратами.
"Я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 у Росії. Більшість із останніх – кримські татари, що страждають за свої політичні та релігійні переконання, яких окупанти намагаються подати у вигляді ісламських терористів. Президент мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свій в'язничний пластиковий кухоль із наклеєним прізвищем. Сказав водночас: "Можете поставити його на полицю, а можете викинути у відро для сміття – це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених". Обійнялися", – додав Сенцов.
Зустріч відбулася у Страсбурзі в межах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні у Криму терористичної спільноти і керівництві нею, замаху на придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, двох терористичних актах та підготовці ще одного теракту. Режисер своєї провини не визнав.
7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, був і Сенцов.
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