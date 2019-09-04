﻿Сенцов про зустріч із Макроном: Запитав, чи розуміє він справжні цілі Путіна і довіряє йому. Відповіді мене задовольнили

20:01 01.10.2019   Крым

Український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов розповів, що під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном розповів йому про українських заручників на Донбасі, у Криму та РФ, подарував свій в'язничний кухоль і попросив не забувати про українців.

"Цікаво було познайомитися і поспілкуватися. Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку Україні загалом. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і роботу буде продовжено. Запитав, чи розуміє Макрон справжні цілі [президента РФ Володимира] Путіна і довіряє йому. Відповіді мене задовольнили", – написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook, передає Гордон.

За його словами, Макрон запитав у режисера про час, проведений у в'язниці, проте українець розповів йому про тих політв'язнів, які ще залишаються за ґратами.

"Я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 у Росії. Більшість із останніх – кримські татари, що страждають за свої політичні та релігійні переконання, яких окупанти намагаються подати у вигляді ісламських терористів. Президент мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свій в'язничний пластиковий кухоль із наклеєним прізвищем. Сказав водночас: "Можете поставити його на полицю, а можете викинути у відро для сміття – це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених". Обійнялися", – додав Сенцов.

Зустріч відбулася у Страсбурзі в межах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні у Криму терористичної спільноти і керівництві нею, замаху на придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, двох терористичних актах та підготовці ще одного теракту. Режисер своєї провини не визнав.

7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, був і Сенцов.
 



Ще на цю тему:

08:30 01.10.2019
Макрон зустрінеться з Сенцовим у Страсбурзі - ЗМІ
19:50 26.09.2019
Сенцов поговорив з депутатами Бундестагу про полонених і повернення у кіно
17:30 20.09.2019
Олегу Сенцову вручили премію Шевченка / Фото
12:00 18.09.2019
Усім звільненим з полону українцям в’їзд на територію Росії заборонений
18:45 16.09.2019
Балух розповів про тортури у в'язницях Росії
16:30 16.09.2019
Сенцов поділився сумним враженням про Україну
08:30 16.09.2019
Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити у в'язниці / Фото
12:15 12.09.2019
Російські спецслужби "розробляли" Сущенка не менше року
19:15 10.09.2019
Захист через суд вимагатиме компенсації моральної шкоди Балуху
09:45 10.09.2019
Прокуратура АР Крим викличе для слідчих дій звільнених Бекірова, Балуха, Панова та моряків
18:40 04.09.2019
"Справа українських диверсантів": У Москві повинні розглянути апеляції на вирок Дудки і Бессарабова
17:40 04.09.2019
МИД РФ: Вопрос обмена удерживаемых лиц РФ и Украины находится в ведении Москальковой
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.10.2019
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
14:00 30.09.2019
Российские военные инспекторы проверят полигоны Греции
13:20 30.09.2019
Греція: смертельна пожежа і заворушення у переповненому таборі для мігрантів / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
14:41 27.09.2019
Посольство США в Грузии приветствует встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
11:00 02.10.2019
ЮВО: Спецназ России и Пакистан прибылаа проводит совместые учения в Краснодарском крае
09:45 02.10.2019
Экипаж БДК «Цезарь Куников» Черноморского флота отработал погрузку боевой техники и десанта
08:30 02.10.2019
"Азовская судоверфь" отремонтировала пограничный сторожевой катер / Фото
19:41 01.10.2019
Президент России ответил на вопрос, когда Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
10:45 02.10.2019
Переданное ВМСУ аварийно-спасательное судно океанского класса уже в Одессе
10:30 02.10.2019
"Cуд" розгляне справи ще кількох кримчан, які відмовилися служити в російській армії
09:15 02.10.2019
Блогер Мемедеминов виступив у суді РФ з "останнім словом". Сьогодні - вирок
09:00 02.10.2019
Бывший гендиректор севастопольского порта предстанет перед судом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд