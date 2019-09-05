Президент России ответил на вопрос, когда Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии
|19:41 01.10.2019
|Россия
Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвалського региона, когда такое решение будет принято.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, прибывший во вторник на саммит ЕврАзЭС в Ереване, передает Грузия Online.
«Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства», сказал президент РФ Владимир Путин, в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году.
"Когда мы примем такое решение", - ответил на ходу Путин, передают российские СМИ.
Вопрос был задан по дороге на заседание Совета.
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