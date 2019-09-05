Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвалського региона, когда такое решение будет принято.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, прибывший во вторник на саммит ЕврАзЭС в Ереване, передает Грузия Online.

«Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства», сказал президент РФ Владимир Путин, в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году.



"Когда мы примем такое решение", - ответил на ходу Путин, передают российские СМИ.



Вопрос был задан по дороге на заседание Совета.