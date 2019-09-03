В оккупированном Крыму утвержден прожиточный минимум для пенсионеров: 8 912 рублей
|19:21 01.10.2019
|Крым
"Депутаты Госсовета" поддержали в двух чтениях законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2020 год».
Соответствующее решение принято 1 октября передает КрымPRESS.
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