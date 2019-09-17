ДБР вилучило документи в рамках справи про захоплення моряків
|19:01 01.10.2019
|Крым
Державне бюро розслідувань (ДБР) вилучило документацію і проводить їх експертизу в рамках розслідування кримінального провадження про захоплення українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Про це розповів директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю ТСН, передає РБК-Україна.
Труба зазначив, що слідчі ДБР вилучають багато документів, які становлять державну таємницю.
"Ми розслідуємо рішення керівників держави, які надалі впливали на політичні процеси, які відбувалися в нашій країні, так і за її межами. Ми проводимо багато виїмок, вилучаємо багато документів, що становлять державну таємницю", - сказав він.
При цьому директор Бюро повідомив, що слідчі "провели вилучення, і зараз на підставі цих документів проводиться експертиза, яка вивчає ці документи, аналізує і дає відповіді на всі питання".
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва у справі про захоплення українських моряків у Керченській протоці надав Держбюро розслідувань доступ до указів попереднього президента Петра Порошенка, у тому числі секретних.
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