Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
|18:41 01.10.2019
|Грузия
США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, которым угрожает российская агрессия, — об этом говорится в письме госсекретаря США Майка Помпео Георгию Гахария, в котором он поздравляет его с назначением на пост премьер-министра Грузии.
По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, в поздравлении госсекретарь Помпео подчеркивает важность углубления двусторонних отношений в рамках Хартии стратегического партнерства США-Грузия, передает Грузия Online.
Помпео отмечает, что США привержены решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года, которое было подтверждено на брюссельском саммите 2018 года, согласно которому Грузия станет членом НАТО.
«Мы ждем сотрудничества с вами в рамках Хартии стратегического партнерства между США и Грузией для углубления наших двусторонних отношений в таких областях, как демократия и управление, экономика и торговое сотрудничество, оборона и безопасность, а также контакты между людьми и обмен культурным опытом.
Соединенные Штаты Америки подтверждают свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, которой угрожает российская агрессия.
США привержены решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года, которое было подтверждено на Брюссельском саммите 2018 года, согласно которому Грузия станет членом НАТО», — говорится в поздравлении Майка Помпео.
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