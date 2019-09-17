Неучасть України в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи була єдиним правильним рішенням у відповідь на безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.

Таке переконання у кулуарах ПАРЄ висловила голова постійної делегації Верховної Ради України Єлизавета Ясько, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Коли я приїхала сюди, я на 100% зрозуміла, що це (бойкот сесії - ред.) правильне рішення. У нас були різні дискусії. Ви знаєте, що у нас були різні сценарії, що ми будемо робити», - заявила голова української делегації за результатами більше десятка зустрічей.

На запитання, за яких умов українська делегація може подати повноваження до ПАРЄ, народний депутат сказала, що не готова про це говорити.

«Мені треба продовжувати проводити консультації», - додала Ясько.

Народний депутат також підкреслила необхідність проведення консультацій з відновлення довіри до Ради Європи та визначення механізмів для цього.

Вона додала, що створення у ПАРЄ неформальної групи «Балтік+» є результатом початку системної роботи з опрацювання шляхів відновлення довіри до організації після безумовного повернення РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня – 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Нова постійна делегація України в ПАРЄ не подала заявки на затвердження своїх повноважень, а відтак, не бере участі в осінній сесії.

Першого жовтня у ПАРЄ створили неформальну групу «Балтік+» у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї. До неї увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Учасники «Балтік+» запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.

Голова української делегації Ясько перебуває в ПАРЄ у статусі гостя.