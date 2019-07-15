В ходе рабочей поездки в Мариуполь Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и Генеральный консул Германии в Донецке (офис в Днепре) Штефан Фридрих Кайль побывали в конвертерном цехе ММК им. Ильича Группы Метинвест.

Зарубежные гости обсудили с директором по производству комбината Сергеем Козловцевым перспективы развития предприятия и ключевые экологические проекты, передает MRPL.CITY.

Во время посещения производственных площадок особый интерес делегации вызвал комплекс МНЛЗ-4 конвертерного цеха. Данный промышленный объект начал работу весной 2019 года. Инвестиции Группы Метинвест в модернизацию производства составили 150 млн долларов.

«Мы хотели ознакомиться с передовыми инвестиционными проектами, которые реализуются на металлургическом предприятии, - отметила Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. – Мы увидели, что комбинат идет по пути модернизации и экологического перевооружения. Это очень важный вопрос сегодня. Таких же приоритетов придерживаются в Германии».

В свою очередь Сергей Козловцев подчеркнул, что сейчас в активной фазе реализации один из самых крупных экологических проектов – модернизация аглофабрики ММК им. Ильича.

«Группа Метинвест выполняет взятые на себя обязательства, - сказал директор по производству ММК им. Ильича Сергей Козловцев. – Мы знаем наши проблемы и работаем над их устранением. Невозможно мгновенно перестроить производство, которому более ста лет. Шаг за шагом мы идем к своей цели. Согласно проекту, до конца года на предприятии закончат строительство и введут в эксплуатацию рукавные фильтры с системой сероочистки на зоне спекания агломашин №№1-6 и зоне охлаждения агломашин №№10-12. До конца 2020 года проект реконструкции газоочисток аглофабрики будет полностью выполнен».

Напомним, новое оборудование поступило в цех ремонта подвижного состава металлургического комбината «Азовсталь» Группы Метинвест - закупили две траверсы, помогающие сотрудникам быстрее и безопаснее грузить и разгружать рельсы для замены рельсового полотна железнодорожного пути предприятия. Инвестиции в новинку составляют 80 тысяч гривен.