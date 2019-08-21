Керченский судостроительный завод "Залив" ведет "переговоры о создании плавучего дока для ремонта атомных ледоколов".

Об этом сообщила ТАСС замминистра промышленной политики республики Елена Элекчян, - передает Керчь.ФМ.

«Ведется работа по привлечению на производственные мощности завода "Залив" заказа по проектированию и строительству плавдока для технического обслуживания, ремонта атомных ледоколов», - сказала Элекчян.

В сентябре в "Минпроме" оккупированного Крыма сообщали, что на заводе ведется подготовка к размещению проекта строительства первого в РФ универсального десантного корабля-вертолетоносца.