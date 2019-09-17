"Парламент" оккупированного Крыма назначил "премьером" вместо Аксенова его бывшего "заместителя" Гоцанюка
|16:50 01.10.2019
|Крым
"Государственный совет" оккупированного Крыма утвердил во вторник на посту "председателя Совета министров" Юрия Гоцанюка, разделив таким образом полномочия "главы республики и премьера"
Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания парламента.
"Согласовать назначение Гоцанюка на должность председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в постановлении, которое приняли депутаты.
Как пояснил Сергей Аксенов, который внес кандидатуру Гоцанюка на рассмотрение "Госсовета", решение является выверенным, и это "не бюрократическая формальность".
"Его главные цели - оптимизация структуры исполнительных органов власти и повышение эффективности государственного управления. Данные кадровые изменения произойдут в рамках существующей штатной численности и никак не скажутся на бюджете Крыма", - написал он на своих страницах в соцсетях.
"Госсовет" 20 сентября избрал "главой республики Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ, на второй срок".
Гоцанюк родился в Крыму, окончил сельскохозяйственный институт, ему 53 года. Первая профессия - тракторист, почти десять лет работал агрономом. До оккупации Крыма Россией был председателем районной администрации, в 2016 году назначен на пост "вице-премьера республики".
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