"Государственный совет" оккупированного Крыма утвердил во вторник на посту "председателя Совета министров" Юрия Гоцанюка, разделив таким образом полномочия "главы республики и премьера"

Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания парламента.

"Согласовать назначение Гоцанюка на должность председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в постановлении, которое приняли депутаты.

Как пояснил Сергей Аксенов, который внес кандидатуру Гоцанюка на рассмотрение "Госсовета", решение является выверенным, и это "не бюрократическая формальность".

"Его главные цели - оптимизация структуры исполнительных органов власти и повышение эффективности государственного управления. Данные кадровые изменения произойдут в рамках существующей штатной численности и никак не скажутся на бюджете Крыма", - написал он на своих страницах в соцсетях.

"Госсовет" 20 сентября избрал "главой республики Аксенова из трех кандидатур, предложенных президентом РФ, на второй срок".

Гоцанюк родился в Крыму, окончил сельскохозяйственный институт, ему 53 года. Первая профессия - тракторист, почти десять лет работал агрономом. До оккупации Крыма Россией был председателем районной администрации, в 2016 году назначен на пост "вице-премьера республики".