У ПАРЄ створили неформальну групу "Балтік+" у відповідь на повернення Росії
|17:01 01.10.2019
|Украина
У ПАРЄ створили неформальну групу у складі декількох національних делегацій «Балтік+» у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.
Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Безумовне повернення Росії до ПАРЄ підриває довіру до організації, а відтак незгодні національні делегації мають право вдатися до протесту. Тому ми створили цю групу", - розповіла Ясько.
До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.
Народний депутат відзначила, що група буде збиратися не лише у Страсбурзі. Зокрема, наступна зустріч пройде в Україні у листопаді з метою продовження консультацій щодо опрацювання механізму відновлення довіри до Асамблеї.
Учасники «Балтік+» запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.
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