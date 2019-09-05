Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи повністю підтримав повернення російської делегації до ПАРЄ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Макрон заявив під час виступу на засіданні у вівторок у Страсбурзі.

Макрон зазначив, що Комітет міністрів РЄ ухвалив рішення, щоб Росія залишилась, і це дозволило "повернутися до нормального функціонування Ради Європи".

"Я повністю підтримую зроблений вибір, щоб Росія залишилась в РЄ. Я певен, що російський народ максимально близький до європейського гуманізму", - сказав він, додавши згодом, що "Росія є фундаментально європейською".

За словами Макрона, без повернення РФ Європу чекали б "негативні, погані наслідки".

"Якби не було (повернення) російської делегації, ми б допустили ризики. Тоді б громадяни Росії залишились без можливості звертатись в ЄСПЛ", - сказав президент Франції.

Він додав, що підтримав це рішення "без наївності", але підкреслив, що повернення РФ дозволить вирішити чимало конфліктних питань, зокрема у Придністров’ї, на Кавказі, в Грузії і в Україні.

"Це не жест поблажливості, це рішучість закликати Росію до виконання її зобов'язань. Це прагнення нашої організації стати більш сильними та ефективними", - додав президент Франції.

У виступі він також висловив занепокоєння у зв’язку з "репресіями у РФ стосовно вільного населення" під час протестів у Москві.