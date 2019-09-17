Сенцов провів зустріч з Макроном у Франції
|16:21 01.10.2019
|Крым
Колишній в'язень Кремля і український режисер Олег Сенцов у вівторок зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у французькому місті Страсбург.
Відповідне відео опублікував UA:Перший, повідомляє УНН.
Так, зокрема, французький президент запитав Сенцова, чи продовжує той писати.
"Так. Творчий шлях - це ще одна моя дорога", - відповів режисер.
Відзначимо, зустріч відбулася у кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.
Нагадаємо, у Страсбурзі 30 вересня стартувала осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня.
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