Саміт у "нормандському форматі" відбудеться найближчими тижнями.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, відповідаючи на запитання делегатів ПАРЄ у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Наступними декількома тижнями ми організуємо саміт глав держав та урядів у "нормандському форматі". Сподіваюся, що ця зустріч дасть нам можливість у подальшому розбудовувати досягнуті влітку домовленості", - заявив Макрон.

На думку президента Франції, подальший прогрес має базуватися на "компромісній формулі Штайнмаєра".

Він також наголосив, що нині для Франції в частині врегулювання наслідків російсько-українського конфлікту існують лише Мінські домовленості.

"І нічого більше. Наша позиція не змінилася. Наша позиція полягає у необхідності відновлення діалогу з Росією. Тому ми потребуємо Мінських домовленостей. Ми продовжуватимемо забезпечувати прогрес…", - наголосив Макрон.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Макрон вже неодноразово анонсував проведення "нормандського саміту" найближчим часом.