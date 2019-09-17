Макрон знову анонсував "нормандський саміт" і згадав "формулу Штайнмаєра"
|16:01 01.10.2019
|Украина
Саміт у "нормандському форматі" відбудеться найближчими тижнями.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, відповідаючи на запитання делегатів ПАРЄ у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Наступними декількома тижнями ми організуємо саміт глав держав та урядів у "нормандському форматі". Сподіваюся, що ця зустріч дасть нам можливість у подальшому розбудовувати досягнуті влітку домовленості", - заявив Макрон.
На думку президента Франції, подальший прогрес має базуватися на "компромісній формулі Штайнмаєра".
Він також наголосив, що нині для Франції в частині врегулювання наслідків російсько-українського конфлікту існують лише Мінські домовленості.
"І нічого більше. Наша позиція не змінилася. Наша позиція полягає у необхідності відновлення діалогу з Росією. Тому ми потребуємо Мінських домовленостей. Ми продовжуватимемо забезпечувати прогрес…", - наголосив Макрон.
Як повідомлялося раніше, президент Франції Макрон вже неодноразово анонсував проведення "нормандського саміту" найближчим часом.
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