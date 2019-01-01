30 вересня генпрокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області.

Про це 1 жовтня повідомила пресслужба Генпрокуратури, передає Гордон.



Вихор раніше був співробітником управління Служби безпеки України в Одеській області.



30 вересня Рябошапка призначив Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області, повідомили у ГПУ.



До цього Фільчаков був керівником Харківської місцевої прокуратури №2.

