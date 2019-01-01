Рябошапка призначив прокурорів Одеської та Харківської областей
|15:21 01.10.2019
|Украина
30 вересня генпрокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області.
Про це 1 жовтня повідомила пресслужба Генпрокуратури, передає Гордон.
Вихор раніше був співробітником управління Служби безпеки України в Одеській області.
30 вересня Рябошапка призначив Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області, повідомили у ГПУ.
До цього Фільчаков був керівником Харківської місцевої прокуратури №2.
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