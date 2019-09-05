У Кремлі прокоментували відмову Білорусі розмістити військову базу РФ
|14:41 01.10.2019
|Россия
Москва і Мінськ на даному етапі не обговорюють створення військової бази Росії в Білорусі, є зобов'язання, які компенсують її відсутність, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
Про це повідомляє ТАСС у вівторок, 1 жовтня, передає УНІАН.
Раніше у вівторок глава МЗС Білорусії Володимир Макей висловив думку, що в розміщенні на території республіки російської військової бази «немає ні практичного, ні політичного, ні військового сенсу».
Він зазначив, що рішення Мінська продиктоване національними інтересами, воно прийнято не під тиском ззовні.
У свою чергу, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов вважає, що військова база могла б стати для республіки «парасолькою безпеки». На його думку, білоруська сторона вчинила недалекоглядно. У вересні глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров назвав відмову Білорусі від військової бази РФ «неприємним епізодом».
"Це дійсно неприємний епізод. Але головне не форма, а зміст: президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко неодноразово підкреслював, що його країна на 100% союзник Росії, і що армію республіки потрібно розглядати як таку, що захищає наші спільні інтереси і нашу спільну територію", - зазначив Лавров в інтерв'ю газеті "Комерсант".
Тема створення на території Білорусії російської військової бази обговорюється вже давно. У 2015 році Лукашенко поставив у цьому питанні крапку, заявивши, що така база не потрібна ні Москві, ні Мінську. А галас навколо цієї теми він назвав політичним. Як повідомляв УНІАН, на території Норвегії помітили тактичні групи російського спецназу, які діяли як у Шпіцбергені, так і на материковій частині країни.
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