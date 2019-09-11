У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ

14:21 01.10.2019   Молдова

Прем’єр-міністр, МЗС і депутати парламенту Молдови розкритикували виступ президента Ігоря Додона під час Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Депутат парламенту від Демократичної партії (ДПМ), колишній прем'єр-міністр Павло Філіп 1 жовтня звернувся із запитом до уряду і міністерства закордонних справ з вимогою надати йому інформацію про організацію виступу президента Додона на Генасамблеї ООН. Філіп вважає, що глава держави не погодив свою промову з урядом і зовнішньополітичним відомством.

"Вперше країна і уряд публічно відмовляються від позиції, висловленої президентом на Генасамблеї ООН. Нас запевнили, що погодять його мова, і не зробили цього. Тепер ми теж хочемо знати, як організовувалося це ганебний виступ ", - заявив Філіп.

26 вересня Додон виступив з промовою на Генеральній асамблеї ООН. Додон висловився з приводу придністровського врегулювання, нейтралітету Молдови і приділив увагу екології.

Виступ викликав критику серед політиків і в соцмережах. Його розкритикували за те, що частина його промови була російською мовою, звинуватили в непослідовності і нагадали, що не можна говорити про нейтралітет Молдови, поки на її території перебувають іноземні війська.

МЗС назвало доказом "неврівноваженості зовнішньої політики" той факт, що Додон не повторив прямо вимогу про виведення військ з трибуни ООН.

Прем'єр Майя Санду теж розкритикувала виступ Додона, заявивши, що він не відображає позицію уряду. Вона заявила, що Додону "не вистачило мужності вимагати виведення російських військ з території Молдови".

На думку Санду, це пов'язано з тим, що Додон хоче бути в хороших відносинах з Росією, "але він не повинен забувати, що несе відповідальність перед своїм народом і державою".



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