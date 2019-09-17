Стало відомо, що СУ-27 переганяли на автотранспорті з Криму в бік Краснодарського краю Російської Федерації
|14:01 01.10.2019
|Крым
По Керченскому мосту знову пересувається військова техніка. Раніше тут була зафіксована колона вантажівок КамАЗ, а тепер через міст перевозять бойову авіацію.
Відповідні фотографії виклала в Twitter користувач RoksolanaToday&Крим, передає УНІАН.
Так, стало відомо, що СУ-27 переганяли на автотранспорті з Криму в бік Краснодарського краю Російської Федерації.
У коментарях користувачі Мережі припустили, що окупанти вивозять українську техніку, яка була захоплена ними в Криму в 2014 році.
Про це, за словами одного з користувачів, свідчить номер літака на знімку - авіація з такими відмітками була доставлена на аеродром в Криму ще до 2014 року.
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