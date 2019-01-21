Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроєкт № 1224 про застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період.



Відповідне рішення підтримали члени оборонного комітету під час засідання одноголосно, передає Главком.



Всього до другого читання до законопроекту надійшло вісім правок від народних депутатів. Законопроєкт № 1224 про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період передбачає:



законодавче закріплення права з’єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України на застосування бойової техніки та зброї в особливий період до введення воєнного стану та після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви та частини першої статті 1-1 Закону України «Про Збройні Сили України»;

виключення частини дев’ятої статті 5 Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» та доповнення статті 13 цього Закону новими частинами щодо застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, працівниками підрозділів воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту, а також зброї військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, 20 вересня народні депутати України ухвалили за основу у першому читанні проект закону № 1224 про застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період. Парламентарі вирішили скоротити на половину строки підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні.



Як повідомлялось, Рада має намір позбавляти звання військових, які самовільно залишили військову частину.



Крім того, Рада має намір запровадити матеріальну відповідальність для військовослужбовців.