Поривчастий південний вітер вніс корективи в роботу Міжнародного аеропорту "Одеса": два ранкових рейси з Києва було скасовано, а ще три борти відправлені в аеропорти Кишинева і Києва.

Про це УНН повідомили у пресслужбі аеропорту.

Там зазначили, що зміни у роботі аеропорту спричинені вітром.

"Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, рейсом із Риги, розвернувся і пішов до Борисполя. Рейс Стамбул-Одеса авіаперевізника Turkish Airlines також зіткнувся з проблемами, і турецькі пілоти пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови — Кишинів", - заявили у пресслужбі.

Згодом, як повідомили у пресслужбі, близько 11:30 ще один борт рейсом Шарм-еш-Шейх – Одеса вимушено пішов на посадку до Київського аеропорту "Бориспіль".

Додамо, що станом на 11:30, згідно з онлайн-табло Міжнародного аеропорту "Одеса", як мінімум, чотири рейси затримуються на невизначений час.

Нагадаємо, проти ночі з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях.